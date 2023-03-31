Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Помощь, которую активисты оказывают совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей, получили сотни граждан, в том числе пассажиры четырех автобусов. Всего в район ЧС направили 11 единиц техники и передали более двух тонн топлива и питьевой воды.
Кроме того, представители Народного фронта и ВСКС помогают разрезать ограждения, чтобы водители смогли уехать домой.
Руководитель объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону Иван Скиба рассказал, что активисты идут вдоль пробки и помогают всем, кто в этом нуждается. Людям передают топливо, воду и при необходимости эвакуируют женщин и детей.
«Из-за многочасовой пробки у многих заканчивалось топливо, не было воды. В машинах, автобусах дети, в том числе и груднички. Мы загрузили воду, теплую одежду, еду для малышей, предметы первой необходимости и поехали помогать» — прокомментировал руководитель Ростовского регионального отделения ВСКС Роман Карасев.
Водители и их попутчики выразили слова благодарности волонтерам, которые не оставили их одних. Есть также горячая линия помощи добровольцев по номеру +7 928 121-46-69.
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега оказалось парализовано движение на дороге М-4 «Дон». Тысячи водителей с четверга не могут выбраться с трассы.