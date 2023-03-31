Руководитель объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону Иван Скиба рассказал, что активисты идут вдоль пробки и помогают всем, кто в этом нуждается. Людям передают топливо, воду и при необходимости эвакуируют женщин и детей.