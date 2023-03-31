rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Почти 3 тыс литров топлива раздали застрявшим на М-4 «Дон» водителям

31 марта 2023, 06:11
Фото: МЧС по Ростовской области
Почти 3 тыс литров топлива раздали застрявшим на М-4 «Дон» водителям
В Ростовской области топливо раздают водителям, которые оказались в снежном плену на трассе М-4 «Дон», сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Затор на трассе М-4 «Дон» удалось сократить до 30 километров, на дороге работают 232 человека и 150 единиц техники. Для помощи людям организовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания, а также 17 пунктов временного размещения. В ПВР находятся 187 человек, включая 58 детей.

Прокуратура прокомментировала вызванную снегопадом ЧС в Ростовской области
Узнать подробнее

В рамках работ по ликвидации ЧС сделали 4 технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, а также организовали несколько маршрутов доставки продуктов. Водителям, застрявшим на трассе, передали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива.

Причиной серьезных транспортных проблем стал выпавший снег.

Читайте также:
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 мартаКоммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Снегопад в Ростовской области 30 марта
Подпишитесь
«Помощи нет никакой»: ростовчане потрясены снегопадом, сковавшим трассу М-4 «Дон»
Вчера, 20:17
В Ростовской области развернули пункты обогрева на трассе М-4 «Дон»
Вчера, 18:32
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон»
Вчера, 18:11
В Ростовской области водители простаивают в 50-километровой пробке на М-4 «Дон»
Вчера, 17:53
Мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса
Вчера, 17:19
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22