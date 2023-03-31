Затор на трассе М-4 «Дон» удалось сократить до 30 километров, на дороге работают 232 человека и 150 единиц техники. Для помощи людям организовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания, а также 17 пунктов временного размещения. В ПВР находятся 187 человек, включая 58 детей.