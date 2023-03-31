Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Затор на трассе М-4 «Дон» удалось сократить до 30 километров, на дороге работают 232 человека и 150 единиц техники. Для помощи людям организовали 8 мобильных пунктов обогрева и питания, а также 17 пунктов временного размещения. В ПВР находятся 187 человек, включая 58 детей.
В рамках работ по ликвидации ЧС сделали 4 технологических разрыва в осевом барьерном ограждении, а также организовали несколько маршрутов доставки продуктов. Водителям, застрявшим на трассе, передали 1,3 тысячи литров бензина и 1,7 тысячи литров дизельного топлива.
Причиной серьезных транспортных проблем стал выпавший снег.