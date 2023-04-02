rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Ростовской области осудили устроившего заключенным свидание инспектора СИЗО

2 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили устроившего заключенным свидание инспектора СИЗО
В Ростовской области перед судом предстал инспектор следственного изолятора, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Мужчина решил посодействовать встречи двух разнополых заключенных. Все произошло летом прошлого года. На тот момент младший инспектор СИЗО решил помочь заключенному встретиться со знакомой. При этом от предложенных денег за содействие мужчина отказался.

Сотрудник СИЗО в Ростовской области снабжал осужденного наркотиками
Узнать подробнее

На видеокамеры попали кадры устроенного свидания. Это и стало поводом для разбирательства. Суд приговорил инспектора к одному году лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение).

Ранее в Ростовской области была пресечена попытка переброски на территорию колонии более 40 телефонов.

Читайте также:
В Шахтах в СИЗО принесли сгущенку с наркотиками
Читайте также:
В Таганроге оставили в СИЗО полицейского из-за смертельной аварии в ночь на 7 января
Читайте также:
В Ростове заключенному в СИЗО пытались передать пачку соли с телефоном внутри
#Суд#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
Более 200 рабочих эвакуируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области
Сегодня, 09:17
«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке
Сегодня, 06:11
Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
Сегодня, 06:45
Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
Вчера, 13:43
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году
Сегодня, 07:44
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Сегодня, 05:25