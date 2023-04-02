В Ростовской области осудили устроившего заключенным свидание инспектора СИЗО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Мужчина решил посодействовать встречи двух разнополых заключенных. Все произошло летом прошлого года. На тот момент младший инспектор СИЗО решил помочь заключенному встретиться со знакомой. При этом от предложенных денег за содействие мужчина отказался.
На видеокамеры попали кадры устроенного свидания. Это и стало поводом для разбирательства. Суд приговорил инспектора к одному году лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение).
Ранее в Ростовской области была пресечена попытка переброски на территорию колонии более 40 телефонов.