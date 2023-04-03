Напомним, в этот в весенний призыв в Ростовской области планируется набрать порядка пяти тысяч новобранцев. Их возраст составит от 18 до 27 лет. Власти обещают, что призывников не отправят служить в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.