Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Благодаря стабильной ситуации с коронавирусом призывникам в Ростовской области разрешено не сдавать в обязательном порядке ПЦР-тест. Ранее его сдавали перед убытием на сборный пункт.
Однако военком Ростовской области Игорь Егоров заявил «Интерфакс-ЮГ», что если новобранец приедет на сборный пункт с подозрением на простуду, тест ему все-таки придется пройти.
Напомним, в этот в весенний призыв в Ростовской области планируется набрать порядка пяти тысяч новобранцев. Их возраст составит от 18 до 27 лет. Власти обещают, что призывников не отправят служить в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.