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Обязательный ПЦР-тест для призывников отменили в Ростовской области

3 апреля 2023, 10:58
Фото: mil.ru
Обязательный ПЦР-тест для призывников отменили в Ростовской области
В Ростовской области призывникам не нужно будет сдавать тест на коронавирус, заявил военком региона Игорь Егоров.
Сюжет
Армия РФ

Благодаря стабильной ситуации с коронавирусом призывникам в Ростовской области разрешено не сдавать в обязательном порядке ПЦР-тест. Ранее его сдавали перед убытием на сборный пункт.

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Однако военком Ростовской области Игорь Егоров заявил «Интерфакс-ЮГ», что если новобранец приедет на сборный пункт с подозрением на простуду, тест ему все-таки придется пройти.

Напомним, в этот в весенний призыв в Ростовской области планируется набрать порядка пяти тысяч новобранцев. Их возраст составит от 18 до 27 лет. Власти обещают, что призывников не отправят служить в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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#Армия#Армия РФ#Общество#Новости#Ростовская область#Игорь Егоров
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