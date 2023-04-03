Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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В понедельник, 3 апреля, температура составит 15 градусов и могут пройти дожди. Ветер в этот день усилится до четырех метров в секунду.
Во вторник и среду в городе воздух прогреется до 17 градусов. Осадки прекратятся, а ветер станет сильнее.
С четверга по субботу в Ростове будут идти дожди, но температура упадет до 13 градусов. При этом в ночное время осадков не будет.
В воскресенье, 9 апреля, температура составит 13 градусов и ожидается облачная погода.
Ранее синоптик Вильфанд заявил о месячной норме осадков, выпавшей в Ростовской области.