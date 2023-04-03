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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в начале апреля

3 апреля 2023, 04:58
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале апреля будет складываться теплая и ветреная погода, сообщили синоптики.

В понедельник, 3 апреля, температура составит 15 градусов и могут пройти дожди. Ветер в этот день усилится до четырех метров в секунду.

Во вторник и среду в городе воздух прогреется до 17 градусов. Осадки прекратятся, а ветер станет сильнее.

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С четверга по субботу в Ростове будут идти дожди, но температура упадет до 13 градусов. При этом в ночное время осадков не будет.

В воскресенье, 9 апреля, температура составит 13 градусов и ожидается облачная погода.

Ранее синоптик Вильфанд заявил о месячной норме осадков, выпавшей в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода
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