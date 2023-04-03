22 февраля в боях под Марьинкой погиб наводчик-оператор танка Степан Захаров. Молодой человек родился и вырос в Ростове. В 2015 году он окончил школу №31, после нее поступить в колледж водного транспорта. Получив образование, Захаров решил стать кадровым военным. Подписав контракт, он отправился на спецоперацию.