Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
22 февраля в боях под Марьинкой погиб наводчик-оператор танка Степан Захаров. Молодой человек родился и вырос в Ростове. В 2015 году он окончил школу №31, после нее поступить в колледж водного транспорта. Получив образование, Захаров решил стать кадровым военным. Подписав контракт, он отправился на спецоперацию.
По информации «Московского комсомольца», в родной школе Захарова откроют экспозицию, посвященную его подвигу.
Официально о гибели бойца министерство обороны России не сообщало.
Сегодня также стало известно о гибели в ходе СВО гранатометчика Вячеслава Омельяновича из Пролетарска Ростовской области.