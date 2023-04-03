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Танкист Степан Захаров из Ростова погиб в боях под Марьинкой

3 апреля 2023, 10:31
Фото: МБОУ "Школа № 31"| РДШ | Ростов-на-Дону
Танкист Степан Захаров из Ростова погиб в боях под Марьинкой
В ходе спецоперации погиб танкист Степан Захаров из Ростова-на-Дону, пишут СМИ.

22 февраля в боях под Марьинкой погиб наводчик-оператор танка Степан Захаров. Молодой человек родился и вырос в Ростове. В 2015 году он окончил школу №31, после нее поступить в колледж водного транспорта. Получив образование, Захаров решил стать кадровым военным. Подписав контракт, он отправился на спецоперацию.

По информации «Московского комсомольца», в родной школе Захарова откроют экспозицию, посвященную его подвигу.

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Официально о гибели бойца министерство обороны России не сообщало.

Сегодня также стало известно о гибели в ходе СВО гранатометчика Вячеслава Омельяновича из Пролетарска Ростовской области.

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