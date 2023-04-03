В Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур площадью 3,7 гектара

Сити-менеджер рассказал, что он стал часто получать вопросы от горожан, заинтересованных в организации перехватывающей парковки в промзоне на левом берегу Дона. По словам Логвиненко, уже долгое время хаотичная парковка грузовиков мешает движению автомобилей, а потом организация новой стоянки способна ликвидировать или, по крайней мере, улучшить ситуацию с плотным трафиком.