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В Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур площадью 3,7 гектара

3 апреля 2023, 14:48
Фото: 1MI
В Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур площадью 3,7 гектара
На левом берегу Дона собираются организовать перехватывающую парковку для фур, которая займет 3,7 гектара, об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Сити-менеджер рассказал, что он стал часто получать вопросы от горожан, заинтересованных в организации перехватывающей парковки в промзоне на левом берегу Дона. По словам Логвиненко, уже долгое время хаотичная парковка грузовиков мешает движению автомобилей, а потом организация новой стоянки способна ликвидировать или, по крайней мере, улучшить ситуацию с плотным трафиком.

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Алексей Логвиненко объявил, что поручил подчиненным проработать вопрос открытия такой стоянки. Под организацию парковки выделят землю на улице 1-й Луговой площадью более 3,7 гектара.

«Также рассматривается и уже существующая площадка, расположенная в районе пересечения улиц Пойменной и 2-й Луговой», — уточнил сити-менеджер.

Ранее в Ростовской области грузовики отправили на стоянки по трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада.

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