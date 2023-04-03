В Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур площадью 3,7 гектара

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Сити-менеджер рассказал, что он стал часто получать вопросы от горожан, заинтересованных в организации перехватывающей парковки в промзоне на левом берегу Дона. По словам Логвиненко, уже долгое время хаотичная парковка грузовиков мешает движению автомобилей, а потом организация новой стоянки способна ликвидировать или, по крайней мере, улучшить ситуацию с плотным трафиком.
Алексей Логвиненко объявил, что поручил подчиненным проработать вопрос открытия такой стоянки. Под организацию парковки выделят землю на улице 1-й Луговой площадью более 3,7 гектара.
«Также рассматривается и уже существующая площадка, расположенная в районе пересечения улиц Пойменной и 2-й Луговой», — уточнил сити-менеджер.
Ранее в Ростовской области грузовики отправили на стоянки по трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада.