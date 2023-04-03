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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Ростовской области почти в 2 раза выросло число умерших от наркотиков в 2022 году

3 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI
В Ростовской области почти в 2 раза выросло число умерших от наркотиков в 2022 году
В Ростовской области в минувшем году от передозировки наркотиками скончались 187 человек, говорится в докладе правительства региона.

На территории региона в 2022 году зарегистрировано 187 смертельных отравлений наркотиками. В 2021 году жертвами стали 103 местных жителя, в 2020 году — 48.

Все погибшие оказались трудоспособного возраста, им было от 16 до 55 лет. Скончались 167 мужчин и 20 женщин, в том числе 16-летняя девушка из-за отравления метадоном.

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В 2022 году количество госпитализаций, связанных с употреблением наркотиков, продолжило свой рост. Всего зарегистрировали 397 случаев, в 2021 году — 363, 2020 — 275.

Ранее ФСБ накрыла в Ростове нарколабораторию по производству мефедрона.

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