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В Таганроге и Ростове-на-Дону 3 апреля ожидается пасмурная погода и дождь

3 апреля 2023, 09:53
Фото: Alexxx1979/cc by sa/wikimedia.org
В Таганроге и Ростове-на-Дону 3 апреля ожидается пасмурная погода и дождь
В Ростове-на-Дону и Таганроге в понедельник, 3 апреля, будет пасмурная погода с дождями, сообщили синоптики.

Днем температура может подняться до +15 градусов, но весь день будут идти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду. 

Во вторник ожидается облачная погода с температурой +17 градусов, а в среду воздух прогреется до +18 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду. 

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С 6 апреля в регионе начнется сезон дождей, которые будут продолжаться в течение нескольких дней. К выходным температура может упасть до +13 градусов. 

Ранее в Ростове за сутки выпала треть месячной нормы осадков в виде снега 30 марта.

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