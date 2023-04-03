Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Днем температура может подняться до +15 градусов, но весь день будут идти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
Во вторник ожидается облачная погода с температурой +17 градусов, а в среду воздух прогреется до +18 градусов. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.
С 6 апреля в регионе начнется сезон дождей, которые будут продолжаться в течение нескольких дней. К выходным температура может упасть до +13 градусов.
Ранее в Ростове за сутки выпала треть месячной нормы осадков в виде снега 30 марта.