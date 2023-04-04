Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Политолог подчеркивает, что ситуация в Таганроге сегодня похожа на бардак. Ведь, по его словам, местные депутаты никогда не добивались ничего полезного для города.
«Скорее всего в отставке Солоницина виновно его окружение, которое попало в скандалы. Однако надо понимать, что это окружение он не сам себе создавал», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер напоминает, как во времена правления в Таганроге бывшего директора металлургического завода, строились дороги, которые стояли без ремонта по десять лет.
«А сейчас зимой каждый год сходят дороги. И все понимают, почему это происходит. Деньги же надо куда-то вкладывать, зарабатывать. В итоге новая дорога каждый год превращается в рытвины. И так происходит во всем», — говорит эксперт.
Спикер делится мнением, что с уходом Солоницина ситуация в Таганроге, вероятнее всего, будет ухудшаться.
«По сути, Солоницин толком и не успел поработать на своей должности. Можно было надавить на него, заставить работать. А сейчас на его место придет такой же назначенец. Городу нужен сильный чиновник — ставленник федерального центра. Ведь Таганрог не менее стратегический, чем Ростов», — разъясняет политолог.
Идеальным вариантом, по мнению эксперта, станет сити-менеджер, назначенный председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, которая взяла Таганрог под свой контроль.
«Только с таким человеком в город придут инвестиции. Везде, где курирует федеральный центр, приходят нормальные деньги, нормальные фонды, и нет того, что творится в Таганроге сейчас», — резюмирует Михайлов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что говорят жители Таганрога об уходе сити-менеджера.