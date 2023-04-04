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Эксперт Михайлов рассказал, как изменится Таганрог после ухода Солоницина

4 апреля 2023, 11:21
Фото: vk.com/taganrogofficial
Эксперт Михайлов рассказал, как изменится Таганрог после ухода Солоницина
С уходом с поста сити-менеджера Таганрога Михаила Солоницина, ситуация в городе не изменится. Разве что может стать хуже, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Политолог подчеркивает, что ситуация в Таганроге сегодня похожа на бардак. Ведь, по его словам, местные депутаты никогда не добивались ничего полезного для города.

«Скорее всего в отставке Солоницина виновно его окружение, которое попало в скандалы. Однако надо понимать, что это окружение он не сам себе создавал», — отмечает Евгений Михайлов.

Спикер напоминает, как во времена правления в Таганроге бывшего директора металлургического завода, строились дороги, которые стояли без ремонта по десять лет.

«А сейчас зимой каждый год сходят дороги. И все понимают, почему это происходит. Деньги же надо куда-то вкладывать, зарабатывать. В итоге новая дорога каждый год превращается в рытвины. И так происходит во всем», — говорит эксперт. 

«По сути, Солоницин толком и не успел поработать на своей должности», — политолог Михайлов.«По сути, Солоницин толком и не успел поработать на своей должности», — политолог Михайлов.
«По сути, Солоницин толком и не успел поработать на своей должности», — политолог Михайлов.
Фото: vk.com/taganrogofficial

Спикер делится мнением, что с уходом Солоницина ситуация в Таганроге, вероятнее всего, будет ухудшаться.

«По сути, Солоницин толком и не успел поработать на своей должности. Можно было надавить на него, заставить работать. А сейчас на его место придет такой же назначенец. Городу нужен сильный чиновник — ставленник федерального центра. Ведь Таганрог не менее стратегический, чем Ростов», — разъясняет политолог.

Идеальным вариантом, по мнению эксперта, станет сити-менеджер, назначенный председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, которая взяла Таганрог под свой контроль.

«Только с таким человеком в город придут инвестиции. Везде, где курирует федеральный центр, приходят нормальные деньги, нормальные фонды, и нет того, что творится в Таганроге сейчас», — резюмирует Михайлов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что говорят жители Таганрога об уходе сити-менеджера.

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#Дарья Демидова#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Таганрог
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