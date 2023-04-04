«По сути, Солоницин толком и не успел поработать на своей должности. Можно было надавить на него, заставить работать. А сейчас на его место придет такой же назначенец. Городу нужен сильный чиновник — ставленник федерального центра. Ведь Таганрог не менее стратегический, чем Ростов», — разъясняет политолог.