Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:52
Во вторник и среду, средняя температура составит 17 градусов и будет облачно. Порывы ветра в эти дни достигнут пяти метров в секунду.
В четверг похолодает до 15 градусов, в пятницу - до 12 градусов. По информации синоптиков, с 6 по 10 числа в городе будут идти дожди.
Согласно прогнозам, в понедельник, 10 апреля, столбики термометров покажут 18 градусов. В ночное время температура будет опускаться до 8 градусов.
Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области. Причиной становился сильный снегопад 30 марта.