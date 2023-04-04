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Синоптики назвали дни в апреле, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

4 апреля 2023, 05:47
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с четверга, 6 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник и среду, средняя температура составит 17 градусов и будет облачно. Порывы ветра в эти дни достигнут пяти метров в секунду. 

В четверг похолодает до 15 градусов, в пятницу - до 12 градусов. По информации синоптиков, с 6 по 10 числа в городе будут идти дожди. 

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Согласно прогнозам, в понедельник, 10 апреля, столбики термометров покажут 18 градусов. В ночное время температура будет опускаться до 8 градусов. 

Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области. Причиной становился сильный снегопад 30 марта. 

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