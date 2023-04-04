Ранее издания писали о якобы проведенных обысках у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой и председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Причиной назвали возбужденное уголовное дело, но официальной информации об этом не было, она уточняется.