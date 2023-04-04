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«Все на больничном»: в Ростовском облсуде отказались комментировать скандал с судьями

4 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI

В Ростовском облсуд отказались комментировать скандал с судьями в апреле

От Ростовского областного суд не поступило комментариев по поводу опубликованной в СМИ информации об обысках у сотрудников.

Ранее издания писали о якобы проведенных обысках у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой и председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Причиной назвали возбужденное уголовное дело, но официальной информации об этом не было, она уточняется.

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Журналисты стали интересоваться этой темой в Объединенной пресс-службе судов, но комментариев по этой теме получить не удалось. Причиной оказалась неожиданные больничные работников пресс-службы.

«Не располагаем информацией, два сотрудника пресс-службы на больничном», — говорится в ответе, который дали в понедельник, но во вторник ситуация не изменилась.

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