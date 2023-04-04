Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Ранее издания писали о якобы проведенных обысках у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой и председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Причиной назвали возбужденное уголовное дело, но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Журналисты стали интересоваться этой темой в Объединенной пресс-службе судов, но комментариев по этой теме получить не удалось. Причиной оказалась неожиданные больничные работников пресс-службы.
«Не располагаем информацией, два сотрудника пресс-службы на больничном», — говорится в ответе, который дали в понедельник, но во вторник ситуация не изменилась.