По неподтвержденным данным, это может быть связано с уголовным делом и коррупционной схемой, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Согласно опубликованным декларациям, Золотарева каждый год получает около пяти миллионов рублей, а все это время у нее в собственности были квартира в 75 квадратных метров и гараж на 30 «квадратов».