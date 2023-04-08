Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Ранее СМИ писали о проведенных обысках у председателя облсуда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Издания заявляли, что оперативные мероприятия проводили и в домах других судей, но имена не называли.
По неподтвержденным данным, это может быть связано с уголовным делом и коррупционной схемой, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Согласно опубликованным декларациям, Золотарева каждый год получает около пяти миллионов рублей, а все это время у нее в собственности были квартира в 75 квадратных метров и гараж на 30 «квадратов».
Судья Афанасьева Светлана, заработавшая в 2021 году 2,8 миллиона рублей, имеет три земельных участка, квартиру и гараж. Ее супруг принес в семейный бюджет 653 тысячи рублей, у него есть автомобиль Toyota RAV-4.
Валерий Бандовкин смог заработать 3,6 миллиона рублей, недвижимости у него не оказалось, но в собственности есть машина Mitsubishi Outlander. Его супруга заработала один миллион рублей, у нее есть участок и жилой дом на 335 квадратных метров.
У судьи Елены Ищенко и ее мужа недвижимости в собственности не оказалось, но в семье есть автомобиль Opel. За 2021 год они заработали более 2,3 миллиона рублей.
Александра Перфилова задекларировала квартиру площадью 53,5 квадратных метра, заработав за год 2,5 миллиона рублей.
У Мурата Титухова в совместной собственности с женой есть квартира площадью 117 квадратных метров, также супруга владеет тремя нежилыми помещениями. Их годовой доход составил почти семи миллионов рублей.
Алексей Харьковский задекларировал квартиру, земельный участок, дом и гараж. Его доход достиг 6,3 миллиона рублей.