rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Изображение материала

Какая недвижимость есть у сотрудников Ростовского облсуда, где произошел скандал

8 апреля 2023, 03:13
Фото: shane-U/unsplash
Какая недвижимость есть у сотрудников Ростовского облсуда, где произошел скандал
В Ростове-на-Дону не утихает скандал вокруг областного суда, сотрудники которого, по информации СМИ, могут быть связаны с коррупционной схемой. RostovGazeta проанализировала декларации судей и выяснила, каким имуществом они владеют.

Ранее СМИ писали о проведенных обысках у председателя облсуда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой. Издания заявляли, что оперативные мероприятия проводили и в домах других судей, но имена не называли.

По неподтвержденным данным, это может быть связано с уголовным делом и коррупционной схемой, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Согласно опубликованным декларациям, Золотарева каждый год получает около пяти миллионов рублей, а все это время у нее в собственности были квартира в 75 квадратных метров и гараж на 30 «квадратов».

Судья Афанасьева Светлана, заработавшая в 2021 году 2,8 миллиона рублей, имеет три земельных участка, квартиру и гараж. Ее супруг принес в семейный бюджет 653 тысячи рублей, у него есть автомобиль Toyota RAV-4.

Валерий Бандовкин смог заработать 3,6 миллиона рублей, недвижимости у него не оказалось, но в собственности есть машина Mitsubishi Outlander. Его супруга заработала один миллион рублей, у нее есть участок и жилой дом на 335 квадратных метров.

Валерий Бандовкин смог заработать 3,6 миллиона рублей, недвижимости у него не оказалось, но в собственности есть машина Mitsubishi Outlander. Валерий Бандовкин смог заработать 3,6 миллиона рублей, недвижимости у него не оказалось, но в собственности есть машина Mitsubishi Outlander.
Валерий Бандовкин смог заработать 3,6 миллиона рублей, недвижимости у него не оказалось, но в собственности есть машина Mitsubishi Outlander.
Фото: M 93/сс by sa/wikimedia.org
Политолог Абросимов рассказал, из-за чего начались обыски в домах у судей Ростова
Узнать подробнее

У судьи Елены Ищенко и ее мужа недвижимости в собственности не оказалось, но в семье есть автомобиль Opel. За 2021 год они заработали более 2,3 миллиона рублей.

Александра Перфилова задекларировала квартиру площадью 53,5 квадратных метра, заработав за год 2,5 миллиона рублей.

У Мурата Титухова в совместной собственности с женой есть квартира площадью 117 квадратных метров, также супруга владеет тремя нежилыми помещениями. Их годовой доход составил почти семи миллионов рублей.

Алексей Харьковский задекларировал квартиру, земельный участок, дом и гараж. Его доход достиг 6,3 миллиона рублей.

Алексей Харьковский задекларировал квартиру, земельный участок, дом и гараж. Его доход достиг 6,3 миллиона рублей.Алексей Харьковский задекларировал квартиру, земельный участок, дом и гараж. Его доход достиг 6,3 миллиона рублей.
Алексей Харьковский задекларировал квартиру, земельный участок, дом и гараж. Его доход достиг 6,3 миллиона рублей.
Фото: Ponte/cc by sa/wikimedia.org
Читайте также:
«Чему удивляться то?»: ростовчане высказались о заработках судейПолитолог Белоконев заявил, что аресты ростовских судей — это только началоОтставку председателя Ростовского областного суда Золотаревой приняли 7 апреля
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Судьи#Недвижимость судей в Ростове#Заработки судей в Ростове#Скандал с судьями в Ростове#Илья Протвинов
Подпишитесь
Ремонт трассы «М-4 „Дон“ приостановят летом, чтобы избежать пробок
Сегодня, 06:29
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
Сегодня, 06:16
Власти в Ростовской области назвали точные причины пробки в 100 км на М-4 «Дон»
Сегодня, 05:42
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 10 и по 16 апреля
Сегодня, 04:48
Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове
Вчера, 17:15