Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В этом году в Ростове стартует строительство автостоянки. Она будет находиться в восьмом микрорайоне Левенцовского.
По информации «Дон 24», на возведение объекта хотят потратить 230 миллионов рублей. Эти деньги выделит частный инвестор — строительная фирма «ККПД-инвест».
Сообщается, что парковка будет наземной с несколькими уровнями. Также в здание автостоянки будут встроены объекты нежилого назначения.
Ранее сообщалось, что в Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур площадью 3,7 гектара.