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Published Сегодня, 13:05

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Автостоянку за 230 миллионов рублей построят в Ростове

9 апреля 2023, 13:05
Фото: 1MI
В Ростове построят автостоянку за 230 миллионов рублей
В Левенцовском микрорайоне в Ростове возведут автостоянку за 230 миллионов рублей, пишут СМИ.

В этом году в Ростове стартует строительство автостоянки. Она будет находиться в восьмом микрорайоне Левенцовского.

По информации «Дон 24», на возведение объекта хотят потратить 230 миллионов рублей. Эти деньги выделит частный инвестор — строительная фирма «ККПД-инвест».

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Сообщается, что парковка будет наземной с несколькими уровнями. Также в здание автостоянки будут встроены объекты нежилого назначения.

Ранее сообщалось, что в Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур площадью 3,7 гектара.

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