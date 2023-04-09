Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На востоке региона термометр на следующей неделе покажет до 21 градусов тепла. При этом потепление ожидается в первой половине неделе.
В донской столице в понедельник и вторник днем ожидается до плюс 17 градусов. В среду, четверг и пятницу в Ростове могут пройти дожди. При этом ночные температуры не превысят плюс 10 градусов.
Немного похолодает к выходным. Так, в Ростове будет всего до плюс 15 градусов днем и всего плюс 6 градусов - ночью.
Напомним, в Вербное воскресенье, 9 апреля, в Ростове ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов.