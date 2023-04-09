rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Изображение материала

До плюс 21 градуса потеплеет в Ростовской области на следующей неделе к Пасхе

9 апреля 2023, 08:04
Фото: 1MI
До плюс 21 градуса потеплеет в Ростовской области на следующей неделе к Пасхе
С 10 по 16 апреля ожидается потепление в Ростовской области до дневной температуры в 21 градус, сообщают метеорологи.

На востоке региона термометр на следующей неделе покажет до 21 градусов тепла. При этом потепление ожидается в первой половине неделе.

В донской столице в понедельник и вторник днем ожидается до плюс 17 градусов. В среду, четверг и пятницу в Ростове могут пройти дожди. При этом ночные температуры не превысят плюс 10 градусов.

Климатолог рассказал, что Ростов накроет дождями в апреле и холодами в мае
Узнать подробнее

Немного похолодает к выходным. Так, в Ростове будет всего до плюс 15 градусов днем и всего плюс 6 градусов - ночью.

Напомним, в Вербное воскресенье, 9 апреля, в Ростове ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Читайте также:
Ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины
Читайте также:
Базы отдыха на левом берегу Дона в Ростове затопило из-за тающего снега
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Погода Ростов#Погода на Пасху в Ростове
Подпишитесь
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения с 10 апреля
Сегодня, 07:28
Пропавшего в Ростове после метели на М-4 «Дон» парня нашли в изоляторе
Сегодня, 06:27
Ростовчанин украл кофейный автомат
Сегодня, 05:26
В Ростовской области волонтеры объявили сбор крови для участников СВО
Вчера, 11:27
Военную технику заметили на дорогах Ростовской области 9 апреля
Сегодня, 07:13
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова
Вчера, 06:16