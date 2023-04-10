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Более 117 млн рублей пытаются отсудить у Ростоводоканала за загрязнение природы

10 апреля 2023, 12:40
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Более 117 млн рублей пытаются отсудить у Ростоводоканала за загрязнение природы
Иск с требованием взыскать более 117 миллионов рублей с компании Ростовводоканал поступил в Арбитражный суд Ростовской области.

С заявлением обратилось региональное управление Росприроднадзора, которое хочет взыскать размер ущерба, причиненный природе. Суд принял иск к производству и назначил заседание на 13 апреля.

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Ранее «Интерфаксу» рассказали в Росприроднадзоре, что в сточных водах, которые сбрасывают в реку Дон, обнаружили слишком большое количество загрязняющих веществ. Издание пишет, что ряд веществ, такие как кальций, фенол, кадмий, сбрасывали в реку без разрешения.

До этого Минприроды Ростовской области назвало Ростовводоканал причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки.

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