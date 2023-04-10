Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
С заявлением обратилось региональное управление Росприроднадзора, которое хочет взыскать размер ущерба, причиненный природе. Суд принял иск к производству и назначил заседание на 13 апреля.
Ранее «Интерфаксу» рассказали в Росприроднадзоре, что в сточных водах, которые сбрасывают в реку Дон, обнаружили слишком большое количество загрязняющих веществ. Издание пишет, что ряд веществ, такие как кальций, фенол, кадмий, сбрасывали в реку без разрешения.
До этого Минприроды Ростовской области назвало Ростовводоканал причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки.