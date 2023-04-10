Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Ростовчане рассказали, что днем 9 апреля молодая девушка по неизвестной причине выпала с лоджии. По их словам, она скончалась от полученных травм, ей, по данным СМИ, было 20 лет.
Известно, что инцидент случился на улице 45-я Линия, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Жильцы дома утверждают, что ранее здесь произошел аналогичный случай, но тогда якобы погиб парень.
«Она могла и окно мыть, больше всего этого боюсь», — начали предполагать причины пользователи в комментариях.
«Странно, что с такой трагедией ничего не оцеплено, дети ходят, смеются, как обычное дело. Первым делом нужно было оградить место происшествия», — заявили ростовчане.
Ранее появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины.