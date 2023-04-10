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Из окна высотки в Ростове выпала 20 летняя девушка

10 апреля 2023, 10:55
Фото: ТГ канал krasnyiaksai_rnd
20-летняя девушка погибла, упав из окна в многоэтажке в Ростове-на-Дону днем 9 апреля

20-летняя девушка погибла, упав из окна в многоэтажке в Ростове-на-Дону днем 9 апреля

В Ростове-на-Дону из окна многоквартирного дома выпала девушка и погибла, сообщили местные жители в Telegram-канале.

Ростовчане рассказали, что днем 9 апреля молодая девушка по неизвестной причине выпала с лоджии. По их словам, она скончалась от полученных травм, ей, по данным СМИ, было 20 лет.

Известно, что инцидент случился на улице 45-я Линия, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Жильцы дома утверждают, что ранее здесь произошел аналогичный случай, но тогда якобы погиб парень.

Две девушки погибли, выпав из окна в Ростове, 9 апреля
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«Она могла и окно мыть, больше всего этого боюсь», — начали предполагать причины пользователи в комментариях.

«Странно, что с такой трагедией ничего не оцеплено, дети ходят, смеются, как обычное дело. Первым делом нужно было оградить место происшествия», — заявили ростовчане.

Ранее появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины.

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