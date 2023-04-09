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Две девушки погибли, выпав из окна в Ростове, 9 апреля

9 апреля 2023, 17:43
Фото: 1MI
Две девушки погибли в Ростове в результате падения с высоты

20-летняя девушка погибла, упав с балкона многоэтажки в Ростове-на-Дону днем 9 апреля

В Ростове две девушки погибли в один день в результате падения с высоты, сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях.

В один день в Ростове две девушки в разных домах погибли, упав с высоты. Первый трагический инцидент произошел на улице Подвойского, 60. Жильцы домов сообщили в соцсетях, что из окна выпала девушка. Ее труп лежал во дворе, недалеко от входа в подъезд.

Другая девушка выпала из окна на 45-й Линии. Очевидцы трагедии оперативно вызвали скорую помощь, однако та смогла лишь констатировать смерть. По информации «КП — Ростов-на-Дону», погибшей было всего лишь 20 лет.

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Официальных подробностей обоих инцидентов пока не поступало. Информация уточняется.

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