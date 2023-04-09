В один день в Ростове две девушки в разных домах погибли, упав с высоты. Первый трагический инцидент произошел на улице Подвойского, 60. Жильцы домов сообщили в соцсетях, что из окна выпала девушка. Ее труп лежал во дворе, недалеко от входа в подъезд.