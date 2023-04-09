Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
В один день в Ростове две девушки в разных домах погибли, упав с высоты. Первый трагический инцидент произошел на улице Подвойского, 60. Жильцы домов сообщили в соцсетях, что из окна выпала девушка. Ее труп лежал во дворе, недалеко от входа в подъезд.
Другая девушка выпала из окна на 45-й Линии. Очевидцы трагедии оперативно вызвали скорую помощь, однако та смогла лишь констатировать смерть. По информации «КП — Ростов-на-Дону», погибшей было всего лишь 20 лет.
Официальных подробностей обоих инцидентов пока не поступало. Информация уточняется.
На днях ростовчане заявили о выпавшей с заброшенного здания девочке.