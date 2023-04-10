Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По словам Евгения, сейчас в Ростове около 300 юношей и девушек, которые принадлежат к субкультуре скинхедов.
«Прохожих мы не бьем. Разборки только между своими бывают. Без оружия, на кулаках. Причины разные, то выясняют, кто главнее, то по каким-то личным причинам», - рассказывает Евгений.
Скинхед отмечает, что их группы состоят из 10-30 человек, среди которых обязательно присутствует лидер.
О том, как в Ростове зародилась субкультура скинхедов читайте в большом материале RostovGazeta.