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Современные скинхеды заявили, что никого больше не бьют на улицах Ростова

10 апреля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Современные скинхеды заявили, что никого больше не бьют на улицах Ростова
Драки могут быть только между своими, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский скинхед Евгений Бельченко

По словам Евгения, сейчас в Ростове около 300 юношей и девушек, которые принадлежат к субкультуре скинхедов.

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«Прохожих мы не бьем. Разборки только между своими бывают. Без оружия, на кулаках. Причины разные, то выясняют, кто главнее, то по каким-то личным причинам», - рассказывает Евгений.

Скинхед отмечает, что их группы состоят из 10-30 человек, среди которых обязательно присутствует лидер.

О том, как в Ростове зародилась субкультура скинхедов читайте в большом материале RostovGazeta.

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