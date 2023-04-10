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Массовая драка с участием женщин произошла в Ростове-на-Дону

10 апреля 2023, 04:38
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошла драка, в которой участвовали около 20 человек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Что стало причиной конфликта, остается загадкой, но на всю улицу были слышны крики. Участниками потасовки стали, как мужчины так и женщины, а рядом бегал ребенок.

Частично драка проходила на дороге, но через некоторое время участники конфликта перешли на тротуар. Очевидцы рассказали, что инцидент случился на улице Серафимовича.

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«Представляю какого соседям этих людей», — написали пользователи в комментариях.

«Да все призывного возраста. Военкомат?», — говорится в комментариях.

Ранее популярного косметолога из Таганрога избили до неузнаваемости.

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