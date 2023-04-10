Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Что стало причиной конфликта, остается загадкой, но на всю улицу были слышны крики. Участниками потасовки стали, как мужчины так и женщины, а рядом бегал ребенок.
Частично драка проходила на дороге, но через некоторое время участники конфликта перешли на тротуар. Очевидцы рассказали, что инцидент случился на улице Серафимовича.
«Представляю какого соседям этих людей», — написали пользователи в комментариях.
«Да все призывного возраста. Военкомат?», — говорится в комментариях.
Ранее популярного косметолога из Таганрога избили до неузнаваемости.