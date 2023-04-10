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Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку

10 апреля 2023, 08:16
Фото: ТГ канал don_mash
Житель в Азове до потери сознания избил 14-летнюю девушку
В Азове мужчина набросился на девушку и избил ее до потери сознания, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В Интернете появилось видео, на котором мужчина разговаривал с девушкой и ударил ее по лицу, от чего она потерял сознание. Нападавший попытался поднять ее, но у него ничего не получилось и он оставил ее лежать на тротуаре.

«Неизвестный сломал челюсть девушке, она также получила сотрясение мозга и находится теперь в больнице», — написал автор, добавив, что мужчину сейчас разыскивают. Telegram-каналы пишут, что пострадавшей в данный момент 14 лет.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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«Самое страшное — равнодушие проходящих людей, они просто проходят мимо. Девочке скорейшего выздоровления», — написали пользователи в комментариях.

«Люди, что стоят? Так убивать будут среди белого дня, никто ничего не сделает», — заявили местные жители.

Ранее массовая драка с участием женщин произошла в Ростове-на-Дону.

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