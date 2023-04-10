Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Интернете появилось видео, на котором мужчина разговаривал с девушкой и ударил ее по лицу, от чего она потерял сознание. Нападавший попытался поднять ее, но у него ничего не получилось и он оставил ее лежать на тротуаре.
«Неизвестный сломал челюсть девушке, она также получила сотрясение мозга и находится теперь в больнице», — написал автор, добавив, что мужчину сейчас разыскивают. Telegram-каналы пишут, что пострадавшей в данный момент 14 лет.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Самое страшное — равнодушие проходящих людей, они просто проходят мимо. Девочке скорейшего выздоровления», — написали пользователи в комментариях.
«Люди, что стоят? Так убивать будут среди белого дня, никто ничего не сделает», — заявили местные жители.
Ранее массовая драка с участием женщин произошла в Ростове-на-Дону.