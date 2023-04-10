Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Глава администрации Ростова сообщил, что в апреле в городе зарегистрировали в общей сложности почти 1,87 тысячи граждан, состоящих на учете в службе занятости населения. Это на 27% меньше, чем регистрировали в этот же период прошлого года. При этом уровень безработицы сократился до 0,3% впервые с 2019 года.
Алексей Логвиненко уточнил, что безработные граждане могут найти работу на портале «Работа в России» в общегородском банке вакансий, где работодатели опубликовали более 12 тысяч объявлений о наборе персонала.
Более того ЦЗН помогают ростовчанам освоить новые профессии, только за прошедшие три месяца 2023 года обучение прошли около 200 ростовчан.
Ранее в Ростове объявили, что зарплаты на крупных предприятиях выросли до 59 тысяч рублей.