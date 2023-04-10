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В Ростове-на-Дону за год безработных стало меньше на 27%

10 апреля 2023, 11:21
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону за год безработных стало меньше на 27%
В Ростове объявили о сокращении численности безработных граждан, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации Ростова сообщил, что в апреле в городе зарегистрировали в общей сложности почти 1,87 тысячи граждан, состоящих на учете в службе занятости населения. Это на 27% меньше, чем регистрировали в этот же период прошлого года. При этом уровень безработицы сократился до 0,3% впервые с 2019 года.

Алексей Логвиненко уточнил, что безработные граждане могут найти работу на портале «Работа в России» в общегородском банке вакансий, где работодатели опубликовали более 12 тысяч объявлений о наборе персонала.

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Более того ЦЗН помогают ростовчанам освоить новые профессии, только за прошедшие три месяца 2023 года обучение прошли около 200 ростовчан.

Ранее в Ростове объявили, что зарплаты на крупных предприятиях выросли до 59 тысяч рублей.

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