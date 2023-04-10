Глава администрации Ростова сообщил, что в апреле в городе зарегистрировали в общей сложности почти 1,87 тысячи граждан, состоящих на учете в службе занятости населения. Это на 27% меньше, чем регистрировали в этот же период прошлого года. При этом уровень безработицы сократился до 0,3% впервые с 2019 года.