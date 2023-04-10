rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Изображение материала

ВККС предложила Максима Донченко на пост зампредседателя Ростовского облсуда

10 апреля 2023, 10:00
Фото: cудьироссии.рф
ВККС предложила Максима Донченко на пост зампредседателя Ростовского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей предлагает назначить Максима Донченко на пост зампредседателя Ростовского облсуда, говорится на сайте ВККС.

Напомним, что в начале апреля в Ростовском облсуде вспыхнул скандал, который, по информации СМИ, связан с коррупционной схемой. Издания писали об обысках у председателя суда и у ее заместителя, а также домашнем аресте для них обеих.

Теперь на сайте ВККС появились рекомендации назначить на пост зампредседателя Максима Донченко.

Политолог Абросимов рассказал, из-за чего начались обыски в домах у судей Ростова
Узнать подробнее

Согласно данным «Судьи-России», Донченко родился в 1974 году, а в 2000 году по указу президента РФ стал судьей Ворошиловского районного суда. В Ростовский областной суд он перешел в 2006 году.

Добавим, что официальной информации о скандале, арестах и обысках не было, она уточняется.

Ранее эту должность СМИ прочили председателю Астраханского областного суда Ольге Василенко.

Читайте также:
Путин назначил силовика Александра Гацко первым замом прокурора Ростовской областиПолитолог Абросимов рассказал, из-за чего начались обыски в домах у судей РостоваОбыски и аресты ростовских судей: что произошло и в чем причина
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обыски, аресты и отставки судей в Ростовской области в апреле 2023#Последние новости Ростова на сегодня#Назначение судей в Ростове#Скандал с судьями в Ростовской области#Судьи в Ростове
Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
Потерпевший по делу о насилии военного ВСУ над людьми опознал его в суде в Ростове
Сегодня, 11:37
На 2,4 тысячи рублей приходится выживать в Ростове пенсионерке с котом из Мариуполя
Сегодня, 11:36
Из окна высотки в Ростове выпала 20 летняя девушка
Сегодня, 10:55
Власти Ростовской области учредят компанию для водных пассажироперевозок
Сегодня, 10:53
Что известно о Максиме Донченко, который может стать зампредом Ростовского облсуда
Сегодня, 10:32