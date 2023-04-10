Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Напомним, что в начале апреля в Ростовском облсуде вспыхнул скандал, который, по информации СМИ, связан с коррупционной схемой. Издания писали об обысках у председателя суда и у ее заместителя, а также домашнем аресте для них обеих.
Теперь на сайте ВККС появились рекомендации назначить на пост зампредседателя Максима Донченко.
Согласно данным «Судьи-России», Донченко родился в 1974 году, а в 2000 году по указу президента РФ стал судьей Ворошиловского районного суда. В Ростовский областной суд он перешел в 2006 году.
Добавим, что официальной информации о скандале, арестах и обысках не было, она уточняется.
Ранее эту должность СМИ прочили председателю Астраханского областного суда Ольге Василенко.