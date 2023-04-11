Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Источники рассказали 1Rnd, что московские оперативники проверяют управление организации охраны общественного порядка. Говорится, что это якобы коснулось всей структуры — от руководителей до подчиненных.
«В результате возбудили 15 уголовных дел по статьям о создании преступного сообщества и получении взятки. Общий размер ущерба оценили в 25 миллионов рублей», — пишет издание.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ писали о проведенных обысках у председателя Ростовского облсуда и ее зама.