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Стали известны подробности массовых обысков в полиции в Ростове-на-Дону

11 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Стали известны подробности массовых обысков в полиции в Ростове-на-Дону
В полиции Ростова-на-Дону провели массовые обыски и возбудили уголовные дела, пишут СМИ.

Источники рассказали 1Rnd, что московские оперативники проверяют управление организации охраны общественного порядка. Говорится, что это якобы коснулось всей структуры — от руководителей до подчиненных.

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«В результате возбудили 15 уголовных дел по статьям о создании преступного сообщества и получении взятки. Общий размер ущерба оценили в 25 миллионов рублей», — пишет издание.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее СМИ писали о проведенных обысках у председателя Ростовского облсуда и ее зама. 

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