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Пытавшийся разбогатеть на продаже наркотиков ростовчанин отсидит 10 лет в колонии

12 апреля 2023, 09:22
Фото: 1MI
Пытавшийся разбогатеть на продаже наркотиков ростовчанин отсидит 10 лет в колонии
В Ростове-на-Дону огласили приговор Евгению Голикову, который пытался заработать на сбыте наркотиков, сообщили в УФСБ по региону.

Голиков занимался сбытом мефедрона и был задержан в 2020 году при попытке реализовать крупную партию. Он делал закладки, а во время обысков у него нашли 50 свертков с запрещенными веществами.

После этого возбудили уголовное дело, а Ворошиловский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.

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После рассмотрения в апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу.

Ранее бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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