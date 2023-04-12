Пытавшийся разбогатеть на продаже наркотиков ростовчанин отсидит 10 лет в колонии

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Голиков занимался сбытом мефедрона и был задержан в 2020 году при попытке реализовать крупную партию. Он делал закладки, а во время обысков у него нашли 50 свертков с запрещенными веществами.
После этого возбудили уголовное дело, а Ворошиловский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.
После рассмотрения в апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу.
Ранее бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.