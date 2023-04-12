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Рост просроченных розничных кредитов в Ростовской области составил 11% в 2022 году

12 апреля 2023, 08:10
Фото: 1MI
Рост просроченных розничных кредитов в Ростовской области составил 11% в 2022 году
В Ростовской области объем просроченных розничных кредитов составил 2,92 миллиарда рублей, об этом рассказали аналитики.

Аналитики компании «Долговой консультант» рассказали порталу «РБK — Ростов», что количество просроченных кредитов, выданных физлицам, в 2022 году выросло на 11,1%. Общий объем долговых средств составил около 2,9 миллиарда рублей.

При этом к 1 марта общий объем задолженности по кредитам на Дону составил 29,86 миллиарда рублей.

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При этом федеральными лидерами по просрочкам по кредитам стали Москва, Московская и Тюменская область, которые задолжали 2,4 миллиарда, 2 и 1,3 миллиарда соответственно.

Единственным регионом без прироста просроченной задолженности стала Волгоградская область.

Ранее житель Ростовской области перевел незнакомцу 1,3 миллиона рублей.

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