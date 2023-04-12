Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Аналитики компании «Долговой консультант» рассказали порталу «РБK — Ростов», что количество просроченных кредитов, выданных физлицам, в 2022 году выросло на 11,1%. Общий объем долговых средств составил около 2,9 миллиарда рублей.
При этом к 1 марта общий объем задолженности по кредитам на Дону составил 29,86 миллиарда рублей.
При этом федеральными лидерами по просрочкам по кредитам стали Москва, Московская и Тюменская область, которые задолжали 2,4 миллиарда, 2 и 1,3 миллиарда соответственно.
Единственным регионом без прироста просроченной задолженности стала Волгоградская область.
Ранее житель Ростовской области перевел незнакомцу 1,3 миллиона рублей.