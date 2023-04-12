Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Ростове-на-Дону средняя предлагаемая зарплата составляет 52,9 тысячи рублей. Этот показатель на 5,3 тысячи рублей меньше, чем в среднем по стране.
«Всего в городе доступны есть более 17 тысяч активных вакансий, в 19% из которых зарплаты превышают 100 тысяч рублей. В среднем по региону работодатели обещают до 49,1 тысячи рублей», — пишет Rostov.Kp. со ссылкой на HH.
Отмечается, что первые три места заняли Москва, Иркутск и Уфа. Донская столица по этому показателю находится между Омском и Нижним Новгородом.
Читайте также материал RostovGazeta о том, как в Ростове-на-Дону зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц.