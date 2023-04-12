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Ростов оказался на 13 месте в России по уровню предлагаемых зарплат

12 апреля 2023, 09:19
Фото: 1MI
Ростов оказался на 13 месте в России по уровню предлагаемых зарплат
Ростов-на-Дону попал на 13 место в стране по уровню заработных плат, которые предлагают работодатели, сообщает HH.ru.

В Ростове-на-Дону средняя предлагаемая зарплата составляет 52,9 тысячи рублей. Этот показатель на 5,3 тысячи рублей меньше, чем в среднем по стране.

«Всего в городе доступны есть более 17 тысяч активных вакансий, в 19% из которых зарплаты превышают 100 тысяч рублей. В среднем по региону работодатели обещают до 49,1 тысячи рублей», — пишет Rostov.Kp. со ссылкой на HH.

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Отмечается, что первые три места заняли Москва, Иркутск и Уфа. Донская столица по этому показателю находится между Омском и Нижним Новгородом.

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