«Всего в городе доступны есть более 17 тысяч активных вакансий, в 19% из которых зарплаты превышают 100 тысяч рублей. В среднем по региону работодатели обещают до 49,1 тысячи рублей», — пишет Rostov.Kp. со ссылкой на HH.