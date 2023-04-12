Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Смирнова обвинили в том, что он нашел в парке Ростова боевую осколочную гранату и хранил в принадлежащих ему автомобилях. В обвинении говорилось, что после этого он якобы разместил ее под днищем кузова машины потерпевшего, взведя ее в боевое положение.
После этого завели уголовные дела и в 2022 году вынесли приговор, но позже его отменили и направили на новое рассмотрение с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Они признали его виновным в хранении гранаты, а то, что он пытался убить человека посчитали недоказанным.
В результате его оправдали по этому эпизоду, но дали 3 года и 3 месяца колонии за гранату. А также оштрафовали на 70 тысяч рублей.
Однако фигуранту уже зачли то, что он успел отсидеть и выпустили на свободу.
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