После этого завели уголовные дела и в 2022 году вынесли приговор, но позже его отменили и направили на новое рассмотрение с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Они признали его виновным в хранении гранаты, а то, что он пытался убить человека посчитали недоказанным.