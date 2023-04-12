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В Ростовской области оправдали мужчину по делу о попытке взорвать человека

12 апреля 2023, 14:40
Фото: Nederbetuwe/cc by/wikimedia.org
В Ростовской области оправдали мужчину по делу о попытке взорвать человека
В Ростовской области оправдали Сергея Смирнова, которого обвинили в попытке убийства человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Смирнова обвинили в том, что он нашел в парке Ростова боевую осколочную гранату и хранил в принадлежащих ему автомобилях. В обвинении говорилось, что после этого он якобы разместил ее под днищем кузова машины потерпевшего, взведя ее в боевое положение.

После этого завели уголовные дела и в 2022 году вынесли приговор, но позже его отменили и направили на новое рассмотрение с участием коллегии из шести присяжных заседателей. Они признали его виновным в хранении гранаты, а то, что он пытался убить человека посчитали недоказанным. 

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В результате его оправдали по этому эпизоду, но дали 3 года и 3 месяца колонии за гранату. А также оштрафовали на 70 тысяч рублей. 

Однако фигуранту уже зачли то, что он успел отсидеть и выпустили на свободу. 

Ранее в Новочеркасске осудили военнослужащего, застрелившего сослуживца.

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