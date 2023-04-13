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Подтопленные улицы в Ростове-на-Дону продолжит заливать дождями 13 апреля

13 апреля 2023, 04:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшее время не закончатся дожди, из-за которых подтопило часть территорий, сообщили синоптики.

Напомним, что из-за начавшегося дождя под воду скрылись дороги и тротуары в микрорайоне Левенцовский. Горожане рассказали, что из-за ливневок, которые не справились со своей задачей, появилось настоящее озеро. 

Согласно прогнозам, в ближайшее время осадки не прекратятся, поэтому при выходе из дома лучше взять с собой зонт. Видимость на дорогах составляет около 250 метров.

Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля
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Дождливой погода может быть до 14 апреля и ранее ростовчан уже предупреждали о подтоплениях.

До этого канализационный фонтан в Ростове затопил улицу с детсадом днем 26 февраля.

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