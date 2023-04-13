Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Напомним, что из-за начавшегося дождя под воду скрылись дороги и тротуары в микрорайоне Левенцовский. Горожане рассказали, что из-за ливневок, которые не справились со своей задачей, появилось настоящее озеро.
Согласно прогнозам, в ближайшее время осадки не прекратятся, поэтому при выходе из дома лучше взять с собой зонт. Видимость на дорогах составляет около 250 метров.
Дождливой погода может быть до 14 апреля и ранее ростовчан уже предупреждали о подтоплениях.
До этого канализационный фонтан в Ростове затопил улицу с детсадом днем 26 февраля.