Кроме того, с 29 апреля аналогичные ограничения введут на пяти городских улицах из-за работ по прокладке подземных инженерных сооружений. Так запретят проезд по улице Стальского от дома №68 до №41, улице Алма-Атинской рядом со строением №96, улице Гомельской от дома №16 до №17, улице Инициативной от дома №3 до №71, а также по улице Вересаева от дома №99 до Берберовской. Ограничения будут действовать 20 декабря.