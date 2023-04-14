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На шести улицах Ростова ограничат движение до середины декабря

14 апреля 2023, 10:36
Фото: 1MI
На шести улицах Ростова ограничат движение до середины декабря
В Ростове почти до конца года ограничат проезд автомобилей по шести улицам, подробностями поделились в администрации города.

Департамент автодорог Ростова объявил, что с 24 апреля по 15 декабря 2023 года на участке от Богатяновского спуска, 3А до улицы Нижнебульварной, 35 ограничат движение транспорта из-за строительных работ.

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Кроме того, с 29 апреля аналогичные ограничения введут на пяти городских улицах из-за работ по прокладке подземных инженерных сооружений. Так запретят проезд по улице Стальского от дома №68 до №41, улице Алма-Атинской рядом со строением №96, улице Гомельской от дома №16 до №17, улице Инициативной от дома №3 до №71, а также по улице Вересаева от дома №99 до Берберовской. Ограничения будут действовать 20 декабря.

Ранее в Ростове ввели ограничения для движения автомобилей в центре города и на улице Ерёменко.

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