Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Департамент автодорог Ростова объявил, что с 24 апреля по 15 декабря 2023 года на участке от Богатяновского спуска, 3А до улицы Нижнебульварной, 35 ограничат движение транспорта из-за строительных работ.
Кроме того, с 29 апреля аналогичные ограничения введут на пяти городских улицах из-за работ по прокладке подземных инженерных сооружений. Так запретят проезд по улице Стальского от дома №68 до №41, улице Алма-Атинской рядом со строением №96, улице Гомельской от дома №16 до №17, улице Инициативной от дома №3 до №71, а также по улице Вересаева от дома №99 до Берберовской. Ограничения будут действовать 20 декабря.
Ранее в Ростове ввели ограничения для движения автомобилей в центре города и на улице Ерёменко.