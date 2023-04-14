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В Ростове пострадавший от дождя подземный переход починят до октября 2023 года

14 апреля 2023, 08:41
Фото: Нетипичный Ростов-на-Дону
В Ростове обрушившийся после ливня потолок подземного перехода починят в третьем квартале 2023 года, об этом сообщили в администрации города.

Напомним, накануне стало известно, что из-за сильного ливня в подземном переходе у Ворошиловского моста обрушился потолок.

И вот в пятницу, 14 апреля, Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на администрацию сообщил, что после обследования перехода в Левобережной зоне власти решили провести ремонт в третьем квартале 2023 года — с июля по сентябрь.

Потолок обрушился в подземном переходе у «Ростов-Арены» из-за ливня днем 13 апреля
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Сейчас по факту происшествия составили акт о дефектах и подготовили смету ремонтных работ, которые представят на ближайшем заседании Гордумы, чтобы получить финансирование.

«В настоящее время доступ в переход ограничен», — уточнили в администрации.

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