Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Напомним, накануне стало известно, что из-за сильного ливня в подземном переходе у Ворошиловского моста обрушился потолок.
И вот в пятницу, 14 апреля, Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на администрацию сообщил, что после обследования перехода в Левобережной зоне власти решили провести ремонт в третьем квартале 2023 года — с июля по сентябрь.
Сейчас по факту происшествия составили акт о дефектах и подготовили смету ремонтных работ, которые представят на ближайшем заседании Гордумы, чтобы получить финансирование.
«В настоящее время доступ в переход ограничен», — уточнили в администрации.