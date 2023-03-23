В Ростове для реставрации подземных переходов снимут историческую мозаику

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Председатель общественной организации «Городской патруль» Елена Хатламаджиян рассказала, что накануне, 22 марта, в Ростове-на-Дону прошло заседание общественного совета при комитете по охране ОКН, во время которого представители проектировщика рассказали о будущем четырех подземных переходов с мозаичными панно.
Общественников расстроило отсутствие визуализации, а также состояние переходов. По словам Елены Хатламаджиян, в переходах совсем нет гидроизоляции, а потому подложка, удерживающая мозаику, находится в ужасном состоянии.
«Вся подложка под мозаиками взялась шубой, и при реставрации ее всю придется снимать, а потом класть заново И тут закрадываются смутные сомнения, что мозаикам нашим пришел конец!», — рассказала общественница.
Хатламаджиян также добавила, что общественники надеются на полное восстановление подземных переходов с сохранением оригинального пола, колонн с натуральным камнем, а также восстановление панно с скифами. Общественница уточнила, что инициативные граждане также предложили снять ворота с подземных переходов и отказаться от установки ларьков, поскольку переходы являются укрытием.
Ранее подземные переходы включили в список укрытий на территории Ростова-на-Дону.