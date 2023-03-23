rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Ростове для реставрации подземных переходов снимут историческую мозаику

23 марта 2023, 16:39
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове для реставрации подземных переходов снимут историческую мозаику
В Ростове для реставрации подземных переходов со стен придется снять мозаику, об этом рассказали общественники.

Председатель общественной организации «Городской патруль» Елена Хатламаджиян рассказала, что накануне, 22 марта, в Ростове-на-Дону прошло заседание общественного совета при комитете по охране ОКН, во время которого представители проектировщика рассказали о будущем четырех подземных переходов с мозаичными панно.

Общественников расстроило отсутствие визуализации, а также состояние переходов. По словам Елены Хатламаджиян, в переходах совсем нет гидроизоляции, а потому подложка, удерживающая мозаику, находится в ужасном состоянии.

Более 40 человек в Ростове-на-Дону пытаются сделать подземные переходы безопасными
Узнать подробнее

«Вся подложка под мозаиками взялась шубой, и при реставрации ее всю придется снимать, а потом класть заново И тут закрадываются смутные сомнения, что мозаикам нашим пришел конец!», — рассказала общественница.

Хатламаджиян также добавила, что общественники надеются на полное восстановление подземных переходов с сохранением оригинального пола, колонн с натуральным камнем, а также восстановление панно с скифами. Общественница уточнила, что инициативные граждане также предложили снять ворота с подземных переходов и отказаться от установки ларьков, поскольку переходы являются укрытием.

Ранее подземные переходы включили в список укрытий на территории Ростова-на-Дону.

Читайте также:
В Ростове студенты «оживили» мозаику в подземных переходахВ Ростове подземные переходы со старинной мозаикой приведут в порядок в 2023 годуЛогвиненко сообщил о реставрации четырех подземных переходов с мозаиками в Ростове
#Надежда Пустяк#Происшествие#Строительство#Реставрация#Подземные переходы Ростова#ОКН#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Подвалы и кладовки: как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам
Сегодня, 10:48
На Украине раскрыли план наступления ВСУ в Донбассе в сторону Ростовской области
Сегодня, 12:16
Политолог Михайлов рассказал, почему жители Таганрога недовольны мэром Солонициным
Сегодня, 14:11
Пациенты с онкологией из новых регионов РФ стали массово приезжать в Ростов
Сегодня, 13:09
Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области
Сегодня, 13:18
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
Вчера, 12:36