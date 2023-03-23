В Ростове для реставрации подземных переходов снимут историческую мозаику

Хатламаджиян также добавила, что общественники надеются на полное восстановление подземных переходов с сохранением оригинального пола, колонн с натуральным камнем, а также восстановление панно с скифами. Общественница уточнила, что инициативные граждане также предложили снять ворота с подземных переходов и отказаться от установки ларьков, поскольку переходы являются укрытием.