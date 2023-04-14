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Жителей в Ростовской области предупредили о сильном ветре и граде днем 14 апреля

14 апреля 2023, 05:27
Фото: 1mi
В Ростовской области в пятницу, 14 апреля, в большинстве районов прогнозируют дожди, заявили в региональном УМЧС.

Местами могут пройти ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду. Днем температура поднимется до 14 градусов.

В субботу температура составит 10 градусов, осадки сохранятся, а скорость ветра составит четыре метра в секунду. В воскресенье в регионе будет облачно, воздух прогреется до 13 градусов. 

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На следующей неделе синоптики обещают потепление, осадков не прогнозируется. В ночное время температура будет опускаться до шести градусов.

Ранее в Ростове из-за дождей затопило дороги в микрорайоне Левенцовский.

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