Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Местами могут пройти ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду. Днем температура поднимется до 14 градусов.
В субботу температура составит 10 градусов, осадки сохранятся, а скорость ветра составит четыре метра в секунду. В воскресенье в регионе будет облачно, воздух прогреется до 13 градусов.
На следующей неделе синоптики обещают потепление, осадков не прогнозируется. В ночное время температура будет опускаться до шести градусов.
Ранее в Ростове из-за дождей затопило дороги в микрорайоне Левенцовский.