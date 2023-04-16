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Губернатор Голубев рассказал, что у него на сердце

16 апреля 2023, 09:21
Фото: Telegram-канал губернатора Василия Голубева
Губернатор Голубев поздравил дончан с Пасхой и рассказал о надежде в сердце

Губернатор Голубев поздравил дончан с Пасхой и рассказал о надежде в сердце

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как Пасха влияет на сердца дончан, обращение к землякам глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, жители Ростовской области отмечают православный праздник Пасху. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к землякам с поздравлением, сообщив, что Пасха является особенным праздником, наполняющим сердца милосердием и надеждой.

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По словам главы региона, именно эти ценности вдохновляют и объединяют людей совершать добрые дела, помогают сплотиться перед общими трудностями.

«Мы преодолеем все преграды, победим обстоятельства и сохраним традиции дедов и прадедов», — заявил Василий Голубев.

Ранее стало известно, что пасхальные богослужения пройдут в 55 храмах Ростова.

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