Губернатор Голубев рассказал, что у него на сердце

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, жители Ростовской области отмечают православный праздник Пасху. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к землякам с поздравлением, сообщив, что Пасха является особенным праздником, наполняющим сердца милосердием и надеждой.