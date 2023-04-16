Губернатор Голубев рассказал, что у него на сердце

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Напомним, в воскресенье, 16 апреля, жители Ростовской области отмечают православный праздник Пасху. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к землякам с поздравлением, сообщив, что Пасха является особенным праздником, наполняющим сердца милосердием и надеждой.
По словам главы региона, именно эти ценности вдохновляют и объединяют людей совершать добрые дела, помогают сплотиться перед общими трудностями.
«Мы преодолеем все преграды, победим обстоятельства и сохраним традиции дедов и прадедов», — заявил Василий Голубев.
Ранее стало известно, что пасхальные богослужения пройдут в 55 храмах Ростова.