Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В понедельник, 17 апреля, будет облачно, а воздух прогреется до 15 градусов и усилится ветер до восьми метров в секунду. Во вторник воздух прогреется до 16 градусов, в среду — до 17.
С четверга, 20 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться до субботы. Средняя температура в это время составит 16 градусов.
В ночное время осадки сохранятся, а температура может опуститься до восьми градусов.
Ранее град размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреля.