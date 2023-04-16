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Теплую и ветреную погоду пообещали ростовчанам в начале следующей недели

16 апреля 2023, 05:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале следующей недели сложится теплая погода, но усилится ветер, сообщили синоптики.

В понедельник, 17 апреля, будет облачно, а воздух прогреется до 15 градусов и усилится ветер до восьми метров в секунду. Во вторник воздух прогреется до 16 градусов, в среду — до 17.

С четверга, 20 апреля, начнутся дожди, которые будут продолжаться до субботы. Средняя температура в это время составит 16 градусов.

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В ночное время осадки сохранятся, а температура может опуститься до восьми градусов. 

Ранее град размером с горох прошел в Ростове-на-Дону днем 14 апреля. 

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