Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Вечером 31 марта фигурант поссорился с сотрудником возле одного из ресторанов и напал на него. Он ударил локтем по лицу правоохранителя и толкнул его, из-за чего пострадавший упал.
«После этого подозреваемый упал на него своим телом, чем причинил травмы. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Теперь суд заключил под стражу фигуранта на два месяца. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.
Ранее ростовчане заявили о нападении мужчины на сотрудницу в фотостудии.