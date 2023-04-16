rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Изображение материала

Жителя в Азове арестовали за жестокое избиение полицейского вечером 31 марта

16 апреля 2023, 06:16
Фото: 1mi
В Ростовской области заключили под стражу местного жителя, напавшего на сотрудника полиции, сообщает Азовский городской суд.

Вечером 31 марта фигурант поссорился с сотрудником возле одного из ресторанов и напал на него. Он ударил локтем по лицу правоохранителя и толкнул его, из-за чего пострадавший упал.

«После этого подозреваемый упал на него своим телом, чем причинил травмы. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку
Узнать подробнее

Теперь суд заключил под стражу фигуранта на два месяца. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения.

Ранее ростовчане заявили о нападении мужчины на сотрудницу в фотостудии.

Читайте также:
Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушкуСтало известно, на сколько лет могут посадить избивших ребенка-инвалида ростовчанСтало известно, какое наказание грозит ростовчанам, избившим ребенка-инвалида
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Избиение в Ростове#Драка в Ростове
Подпишитесь
Пентхаусы и памятники архитектуры: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова
Сегодня, 09:55
Ростовчане запросили у губернатора, сколько школ запланировали под застройку города
Сегодня, 08:03
В Ростове с 1 августа на городские маршруты выпустят около 100 новых автобусов
Сегодня, 07:25
Фура опрокинулась в Ростовской области из-за сердечного приступа у водителя
Сегодня, 04:53
Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах
Вчера, 17:11
«На всех праздниках»: почему в Ростове и Нахичевани-на-Дону любили шарманки
Вчера, 08:21