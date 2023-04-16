Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
На Сельмаше в фотостудию зашел пьяный мужчина и взял табличку с номером телефона, после чего попытался уйти. Его остановили сотрудники и попросили отдать то, то он забрал, но им отказали.
«Далее он вернулся, чтобы отобрать телефон, на который его снимали. Но, получив отпор, он ударил девушку по лицу, развернулся и скрылся мгновенно в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.
Официальных комментариев по поводу конфликта не поступало, информация уточняется. Но пользователи в соцсетях раскритиковали ростовчанина за такое поведение.
Ранее председатель СКР Бастрыкин поручил задержать жителя Азова, сломавшего челюсть девочке.