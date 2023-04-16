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Ростовчане заявили о нападении мужчины на сотрудницу в фотостудии днем 15 апреля

16 апреля 2023, 05:44
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону посетитель фотостудии избил сотрудницу во время конфликта, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На Сельмаше в фотостудию зашел пьяный мужчина и взял табличку с номером телефона, после чего попытался уйти. Его остановили сотрудники и попросили отдать то, то он забрал, но им отказали.

«Далее он вернулся, чтобы отобрать телефон, на который его снимали. Но, получив отпор, он ударил девушку по лицу, развернулся и скрылся мгновенно в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.

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Официальных комментариев по поводу конфликта не поступало, информация уточняется. Но пользователи в соцсетях раскритиковали ростовчанина за такое поведение.

Ранее председатель СКР Бастрыкин поручил задержать жителя Азова, сломавшего челюсть девочке.

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