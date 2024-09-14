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Избиение в Ростове

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2024
В Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусе
14 сентября 2024, 10:17
2023
В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»
В Ростове скончался мужчина, которого обвиняли в избиении ребенка-инвалида летом текущего года, сообщили местные СМИ.
31 декабря 2023, 06:53
Ростовчанин избил соседа, жена которого добивается благоустройства в районе
23 июля 2023, 09:59
Жителя в Азове арестовали за жестокое избиение полицейского вечером 31 марта
В Ростовской области заключили под стражу местного жителя, напавшего на сотрудника полиции, сообщает Азовский городской суд.
16 апреля 2023, 06:16
Ростовчане заявили о нападении мужчины на сотрудницу в фотостудии днем 15 апреля
В Ростове-на-Дону посетитель фотостудии избил сотрудницу во время конфликта, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
16 апреля 2023, 05:44

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