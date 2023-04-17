Девелопер планирует построить 900 тысяч «квадратов» жилья возле «Ростовского моря»

Однако следует заметить, что жители Ростова-на-Дону все более негативно относятся к застройке города без развития инфраструктуры параллельно со строительством. Так урбанисты уверены, что скоро на городском рынке труда возникнет кризис из-за недостатка рабочих мест на фоне растущего населения, а острый недостаток школ и детских садов уже стал проблемой для работающих родителей, которые потребовали у губернатора предъявить план утвержденного строительства садов и школ с числом мест для учащихся. Не менее конфликтным остается вопрос экологии, поскольку ростовчане опасаются, что из-за новых микрорайонов будет сокращаться зеленый массив города.

