Девелопер планирует построить 900 тысяч «квадратов» жилья возле «Ростовского моря»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Портал «Interfax-Недвижимость» со ссылкой на пресс-конференцию руководителя девелоперского бизнеса «Интеко» в Ростове Дмитрия Яценко рассказал, что компания планирует застроить территорию в Первомайском районе города — около Ростовского водохранилища, так называемого Ростовского моря.
В планах компании построить 900 тысяч квадратных метров жилья, заняв участок площадью 76 гектаров. Компания пока только приступила к освоению территории и хочет заняться развитием инфраструктуры в северной части города. Жилые дома должны появиться между объездной дорогой Ростова и развязкой на аэропорт в непосредственной близости от рукотворного леса.
Застройщик планирует получить разрешение на застройку в конце 2024 года.
Однако следует заметить, что жители Ростова-на-Дону все более негативно относятся к застройке города без развития инфраструктуры параллельно со строительством. Так урбанисты уверены, что скоро на городском рынке труда возникнет кризис из-за недостатка рабочих мест на фоне растущего населения, а острый недостаток школ и детских садов уже стал проблемой для работающих родителей, которые потребовали у губернатора предъявить план утвержденного строительства садов и школ с числом мест для учащихся. Не менее конфликтным остается вопрос экологии, поскольку ростовчане опасаются, что из-за новых микрорайонов будет сокращаться зеленый массив города.