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Все участники будут оснащены специальной техникой и оборудованием для проведения работ. Вместе с этим в ликвидациях ЧС задействуют также поисково-спасательную службу.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко уже поставил подпись на соответствующем постановлении. Контроль за выполнением возложили на первого заместителя сити-менеджера.
Финансировать содержание нештатных формирований будут организации, которые их создадут. Предусмотрены и иные источники финансирования.
Ранее Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах.