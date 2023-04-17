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В Ростове-на-Дону к спасению людей при ЧС привлекут нештатные формирования

17 апреля 2023, 04:43
Фото: 1mi

В Ростове-на-Дону к спасению людей при ЧС привлекут нештатные формирования с апреля

В Ростове-на-Дону будут привлекать нештатные аварийно-спасательные формирования для спасения людей во время ЧС, говорится в документе на сайте мэрии.

Все участники будут оснащены специальной техникой и оборудованием для проведения работ. Вместе с этим в ликвидациях ЧС задействуют также поисково-спасательную службу.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко уже поставил подпись на соответствующем постановлении. Контроль за выполнением возложили на первого заместителя сити-менеджера.

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Финансировать содержание нештатных формирований будут организации, которые их создадут. Предусмотрены и иные источники финансирования. 

Ранее Следком Ростовской области назвал основные причины гибели дончан в пожарах.

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