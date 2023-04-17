Всю схему деятельности полицейской ОПГ в Ростове раскрыл тайный свидетель

Напомним, на прошлой недели Ростов и Ростовскую область потрясла новость о масштабных обысках в рядах полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в Ростове действовала полицейская ОПГ, главарем которой назвали экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Ростове Дмитрия Рыбалко.