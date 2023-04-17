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Всю схему деятельности полицейской ОПГ в Ростове раскрыл тайный свидетель

17 апреля 2023, 18:21
Фото: pxhere.com
Всю схему деятельности полицейской ОПГ в Ростове раскрыл тайный свидетель
В Ростове тайный свидетель поделился со следствием, каким образом функционировала полицейская ОПГ, об этом рассказали местные СМИ.

Напомним, на прошлой недели Ростов и Ростовскую область потрясла новость о масштабных обысках в рядах полиции. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в Ростове действовала полицейская ОПГ, главарем которой назвали экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Ростове Дмитрия Рыбалко.

В ходе продолжительного расследования выявили более 30 полицейских, причастных к деятельности ОПГ, и сейчас портал 1Rnd сообщает, что следствию активно содействует тайный свидетель.

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Их источник в силовых структурах рассказал, что тайный свидетель подробно описал, как именно работала преступная схема, позволившая обогатиться полицейским.

Кроме того, по данным источника, уже около 10 задержанных заключили досудебный договор со следователями.

Эта информация пока не получила подтверждения в правоохранительных органах или иных официальных источниках, данные уточняются.

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