Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Ростов приехал заместитель главы МВД России Владимир Кубышко. Он будет лично контролировать служебную проверку в отношении полицейской ОПГ в главке Ростовской области. Источник 1рнд сообщает, что результатом проверки может стать лишение ряда правоохранителей своих постов и званий.
Официально о приезде в Ростов Кубышко не сообщалось. Информация об этом уточняется.
Напомним, более 30 ростовских полицейских проходят подозреваемыми в деле о коррупции. Оборотни в погонах с 2015 года брали взятки с коммерсантов города за сокрытие нарушений в их торговых точках. Сумма ущерба оценивается в 25 миллионов рублей.