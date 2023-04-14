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Замглавы МВД России Владимир Кубышко прибыл в Ростов из-за дела о полицейском ОПГ

14 апреля 2023, 11:58
Фото: МВД Медиа
Замглавы МВД России прибыл в Ростов из-за дела о полицейском ОПГ
Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко приехал в Ростов из-за дела о полицейском ОПГ, пишут СМИ.

В Ростов приехал заместитель главы МВД России Владимир Кубышко. Он будет лично контролировать служебную проверку в отношении полицейской ОПГ в главке Ростовской области. Источник 1рнд сообщает, что результатом проверки может стать лишение ряда правоохранителей своих постов и званий.

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Официально о приезде в Ростов Кубышко не сообщалось. Информация об этом уточняется.

Напомним, более 30 ростовских полицейских проходят подозреваемыми в деле о коррупции. Оборотни в погонах с 2015 года брали взятки с коммерсантов города за сокрытие нарушений в их торговых точках. Сумма ущерба оценивается в 25 миллионов рублей.

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