Напомним, более 30 ростовских полицейских проходят подозреваемыми в деле о коррупции. Оборотни в погонах с 2015 года брали взятки с коммерсантов города за сокрытие нарушений в их торговых точках. Сумма ущерба оценивается в 25 миллионов рублей.