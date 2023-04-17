В числе дополнительных мер профилактики пожара власти упомянули специальные патрули с первичными средствами пожаротушения, которые будут ходить с проверками не только по улицам населенных пунктов, но также в лесах и сельхозугодиях. Все нарушители режима и действующего законодательства понесут административную ответственность.