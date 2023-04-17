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Жителям Ростовской области запретили жарить шашлыки

17 апреля 2023, 16:21
Фото: 33.mchs.gov.ru
С 29 апреля по 15 октября в Ростовской области введут особый противопожарный режим

С 29 апреля по 15 октября в Ростовской области введут особый противопожарный режим

В Ростовской области с 29 апреля до середины октября установят особый противопожарный режим, чтобы минимизировать количество возгораний, рассказал замгубернатора Дона Сергей Бодряков.

Пресс-служба донского правительства объявила, что особый противопожарный режим будет действовать с 29 апреля по 15 октября. По мнению Сергея Бодрякова, запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухостоя и бытовых отходов позволит сократить количество возгораний в летний период.

С начала введения противопожарного режима сельхозпредприятия и фермеры должны будут на регулярной основе проводить противопожарные мероприятия, прокладывать минерализованные полосы, такие же меры будут предпринимать органы местного самоуправления.

В числе дополнительных мер профилактики пожара власти упомянули специальные патрули с первичными средствами пожаротушения, которые будут ходить с проверками не только по улицам населенных пунктов, но также в лесах и сельхозугодиях. Все нарушители режима и действующего законодательства понесут административную ответственность.

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Напомним, пожароопасный сезон в лесах Ростовской области объявили больше месяца назад, к 15 марта экстренные службы уже закончили подготовку сил, лесопожарных формирований и станций.

Для ликвидации ЧС в лесах создали специальную группировку, в состав которой вошли три тысячи огнеборцев, более тысячи единиц спецтехники и более 6,5 тысячи единиц различного инвентаря, необходимого для тушения крупных пожаров.

«На страже пожарной безопасности будет 86 камер, что позволит охватить наиболее крупные лесные массивы», — рассказал глава донского Минприроды Михаил Фишкин.

Напомним, с 1 марта в Ростовской области дончанам разрешили жарить шашлык в пяти метрах от частного дома и жечь мусор на расстоянии более 15 метров от ближайшей постройки.

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