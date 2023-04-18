Аэропорт Платов объявил о готовности к возобновлению полетов летом 2023 года

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Во вторник, 18 апреля, в Минтранспорте объявили, что аэропорт Платов прошел подготовку к работе весной и летом 2023 года, включающую в себя обучение персонала, подготовку инфраструктуры, спецтранспорта и техники аэровокзала к работе.
В аэропорте уточнили, что уже провели необходимую профилактику работы систем энергообеспечения аэропорта и светосигнального оборудования, а также проинспектировали состояние летного поля и искусственных покрытий.
Проверку прошли и технические средства собственной пожарной службы аэропорта, здания и сооружения Платова, а зимнюю спецтехнику заменили на сезонное оборудование, необходимое для уборки территорий.
«По результатам проверки подготовка международного аэропорта Платов к лету признана соответствующей действующим нормативным документам», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее специалисты европейской авиации представили прогноз, согласно которому возобновления рейсов из Платова следует ожидать не раньше 2029 года.