Аэропорт Платов объявил о готовности к возобновлению полетов летом 2023 года

Во вторник, 18 апреля, в Минтранспорте объявили, что аэропорт Платов прошел подготовку к работе весной и летом 2023 года, включающую в себя обучение персонала, подготовку инфраструктуры, спецтранспорта и техники аэровокзала к работе.