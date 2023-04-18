Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Она рассказала изданию 161.ру, что сильные порывы ветра будут сохраняться в течение вторника, но уже на следующей день он станет слабее. Однако в дневное время скорость достигнет 14 метров в секунду.
Напомним, что в городе появился сильный ветер еще с прошлой недели, что привело к проблемам для горожан. Так, дерево рухнуло на иномарку и сильно ее помяло.
Согласно прогнозам, во вторник, 18 апреля, пройдут дожди, а температура воздуха составит 15 градусов.
В среду будет облачно, а с четверга по воскресенье ожидается дождливая погода. Температура может упасть до 12 градусов.