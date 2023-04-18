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Синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове стихнет сильный ветер

18 апреля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове закончится сильный ветер
В Ростове-на-Дону ветрненая погода будет сохраняться в течение суток, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Она рассказала изданию 161.ру, что сильные порывы ветра будут сохраняться в течение вторника, но уже на следующей день он станет слабее. Однако в дневное время скорость достигнет 14 метров в секунду.

Напомним, что в городе появился сильный ветер еще с прошлой недели, что привело к проблемам для горожан. Так, дерево рухнуло на иномарку и сильно ее помяло.

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Согласно прогнозам, во вторник, 18 апреля, пройдут дожди, а температура воздуха составит 15 градусов.

В среду будет облачно, а с четверга по воскресенье ожидается дождливая погода. Температура может упасть до 12 градусов.

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