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Синоптики рассказали, в какие дни в апреле будут идти дожди в Ростове-на-Дону

18 апреля 2023, 05:27
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в апреле в течение нескольких дней будут идти дожди, сообщили синоптики.

Дождливой погода окажется днем во вторник, 18 апреля, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Воздух в этот день прогреется до 15 градусов.

В среду ожидается облачная погода с температурой 14 градусов. В четверг начнутся дожди, которые будут продолжаться до воскресенья.

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Средняя температура воздуха в этот период может упасть до 12 градусов. Ночью в городе будет холодать до семи градусов.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра.

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