Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Дождливой погода окажется днем во вторник, 18 апреля, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Воздух в этот день прогреется до 15 градусов.
В среду ожидается облачная погода с температурой 14 градусов. В четверг начнутся дожди, которые будут продолжаться до воскресенья.
Средняя температура воздуха в этот период может упасть до 12 градусов. Ночью в городе будет холодать до семи градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра.