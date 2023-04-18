Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Bloknot-Rostov пишет, что животных якобы держат в маленькой клетке и кормят конфетами с фантиками, не нормальной пищей. Одна из посетительниц начала волноваться за состояние медведей и рассказала изданию, будто у них нет воды и еды.
«Ростовчанка поинтересовалась у охранника, ухаживают ли за животными. Он ответил утвердительно и добавил, что этого просто никто не видит», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что владельцу комплекса ранее уже говорили улучшить условия для проживания медведей.
До этого зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке Алматы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.