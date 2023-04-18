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Состояние двух бурых медведей на территории отеля в Ростове напугало посетителей

18 апреля 2023, 07:24
Фото: Aseitzw /cc0/wikimedia.org
Состояние двух бурых медведей на территории отеля в Ростове напугало посетителей
В Ростове-на-Дону на территории отеля «Седьмое Небо» бурые медведи могут содержаться в неподходящих для них условиях, пишут СМИ.

Bloknot-Rostov пишет, что животных якобы держат в маленькой клетке и кормят конфетами с фантиками, не нормальной пищей. Одна из посетительниц начала волноваться за состояние медведей и рассказала изданию, будто у них нет воды и еды.

«Ростовчанка поинтересовалась у охранника, ухаживают ли за животными. Он ответил утвердительно и добавил, что этого просто никто не видит», — сказано в сообщении.

«Ростовчанка поинтересовалась у охранника, ухаживают ли за животными. Он ответил утвердительно и добавил, что этого просто никто не видит», — сказано в сообщении.
Видео: t.me/bloknot_rostov
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Издание уточнило, что владельцу комплекса ранее уже говорили улучшить условия для проживания медведей.

До этого зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке Алматы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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