В Ростове-на-Дону готовятся открыть полицейские классы в школах, чтобы дети могли узнать о работе в полиции в рамках потенциального выбора профессии. Об этом рассказал СМИ начальник городского управления МВД Сергей Шпак, но не стал раскрывать то, как будут работать такие классы, однако отметил, что это уже является практикой для других регионов России, в частности, в Норильске они функционируют уже 14 лет, где ученики изучают право. Для них проводят занятия по рукопашному бою, стрельбам, а также школьников знакомят с работой различных подразделений МВД.