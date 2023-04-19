Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Министерство просвещения, по информации «Интерфакса», утвердило программы обучения для шести предметов в школах, включая курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с добавленной начальной военной подготовкой.
Учебный курс ОБЖ будет иметь два варианта содержания. В первый включили несколько модулей:
В рамках НВП обучающимся предложат изучить строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, такое как автомат Калашникова и гранаты Ф-1 и РГД-5, а также инструкции по современному стрелковому бою.
Второй тип курса ОБЖ будет более глубоко изучать множество вопросов, связанных с безопасностью.
СМИ пишут, что с 1 сентября 2023 года в школах планируется внедрение нового курса обучения по ОБЖ с элементами начальной военной подготовки. Кроме того, будут обновлены программы по истории, в которые добавят события 2022 года, а также программы по обществознанию, литературе, окружающему миру и географии. К этому времени школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ.
Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, что военная подготовка может стать частью учебной программы в школах Ростова. По его словам, курс по начальной военной подготовке для старшеклассников будет проходить в рамках внеурочной деятельности, а все остальные ученики изучат его благодаря обновленным модулям предмета ОБЖ.
Ранее в школьных программах «Основа безопасности жизнедеятельности» затрагивала поверхностно военную подготовку, основное внимание было уделено моделям безопасного поведения в условиях военного времени.
Как отмечает Владимир Гайворонский, сейчас дети получат более глубокие знания об армии и военном деле: программа обучения будет охватывать вопросы законодательства об обороне, военной обязанности и военной службе, строевой подготовке, а также обращению с оружием и многое другое. По мнению эксперта, такие знания пригодятся учащимся не только в период обучения, но и после окончания СВО.
Собеседник уточнил, что в СССР к педагогической деятельности привлекались ветераны и фронтовики Великой Отечественной войны. Они передавали бесценный опыт и патриотическое воспитание. Сейчас эту роль могут исполнять участники боевых действий и квалифицированные педагоги, призванные по частичной мобилизации.
В октябре 2022 года в Ростове открыли запись на курсы специальной военной и медицинской подготовки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что их создали по желанию дончан, и к тому моменту обучение прошли сотни жителей региона.
«Что касается создания курсов в других местах, мы этот вопрос изучаем, но для этого нужны определенные условия. Не в каждом месте можно подобрать соответствующую площадку, поэтому такие поручения даны, но мы готовы помочь и с перевозкой людей к месту обучения в случае необходимости. Если такие заявки будут — мы обязательно их рассмотрим», — подчеркивал глава региона.
В Ростове-на-Дону готовятся открыть полицейские классы в школах, чтобы дети могли узнать о работе в полиции в рамках потенциального выбора профессии. Об этом рассказал СМИ начальник городского управления МВД Сергей Шпак, но не стал раскрывать то, как будут работать такие классы, однако отметил, что это уже является практикой для других регионов России, в частности, в Норильске они функционируют уже 14 лет, где ученики изучают право. Для них проводят занятия по рукопашному бою, стрельбам, а также школьников знакомят с работой различных подразделений МВД.
Депутат Ирина Полякова рассказала корреспонденту RostovGazeta о появившейся инициативе ввести в школах и вузах Ростова занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Собеседница считает, что обучение школьников оказанию первой медицинской помощи должно стать новой необходимостью в свете современных вызовов. Раньше в школах инициировали введение финансовой грамотности или основ полового воспитания, однако с объявлением частичной мобилизации, ситуация изменилась.
По словам депутата, умение школьников старших классов и студентов вузов оказывать первую медицинскую помощь становится актуальным, как никогда. Она подчеркнула, что важно быть максимально подготовленными к различным непредвиденным обстоятельствам, чтобы не оказаться в трудном положении.
Она отметила, что уроки начальной военной подготовки были популярны в Советском Союзе, но за последние 20-30 лет от них отказались. По ее мнению, сегодня такие знания необходимы, чтобы быть готовыми к различным обстоятельствам.