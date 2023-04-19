Власти Ростова обещают избежать транспортного коллапса при реконструкции Вавилова

«У нас коллапса там не будет, поскольку мы организовали работу без остановки организации движения. У нас как транспорт двигался, так и будет по этой дороге[прим. редакции — ехать по своему маршруту]. Реверса не будет», — рассказал Симков, добавив, что администрация разработала альтернативные маршруты по улице Инженерной и другим дорогам СЖМ.