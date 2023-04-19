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Власти Ростова обещают избежать транспортного коллапса при реконструкции Вавилова

19 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Власти Ростова обещают избежать транспортного коллапса при реконструкции Вавилова
В Ростове власти обещают, что реконструкция и расширение Вавилова не повлекут за собой масштабных пробок, об этом рассказали на заседании в администрации города.

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко напомнил о важности выполнения инвестиционных и любых других проектов в срок, чтобы продолжать получать средства из регионального бюджета. Глава администрации Ростова-на-Дону упомянул, что в настоящее время город готовится к грядущей реконструкции улицы Вавилова, а потому особенно остро стоит вопрос о транспортном снабжении удаленных районов Ростова.

Жители города давно опасались, что реконструкция главной магистрали района приведет к транспортному коллапсу из-за отсутствия объездов.

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Однако в среду, 19 февраля, на заседании коллегии замглавы администрации Ростова по дорогам Дмитрий Симков заявил, что эти опасения беспочвенны.

«У нас коллапса там не будет, поскольку мы организовали работу без остановки организации движения. У нас как транспорт двигался, так и будет по этой дороге[прим. редакции — ехать по своему маршруту]. Реверса не будет», — рассказал Симков, добавив, что администрация разработала альтернативные маршруты по улице Инженерной и другим дорогам СЖМ.

В ответ на это Алексей Логвиненко поручил департаменту транспорта и другим структурам представить подробную схему движения транспорта на майском заседании.

Ранее в Ростове предложили ввести одностороннее движение по Береговой.

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