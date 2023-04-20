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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:09

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Экономист Миронова заявила об уменьшении зарплаты в Ростове из-за майских праздников

20 апреля 2023, 13:07
Фото: Andrew Schwegler/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Эксперт пояснил как на ростовчанах скажется продление майских праздников
Зарплата многих ростовчан уменьшится на 10%, если продлят майские праздники, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

«Согласно законопроекту, майские будут продлевать за счет новогодних выходных. Но пик совершения коммерческих сделок и объемы продаж вырастают как раз весной и осенью», - рассказывает Анастасия.

По ее мнению, появление почти 10 нерабочих дней в мае способно сильно ударить по прибыли ростовских компаний и индивидуальных предпринимателей.

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«Все зависит от сферы деятельности. Меньше всего потеряют госслужащие, а больше – те, кто работает на производствах, в сфере купли-продажи и сам на себя. Уйдет почти треть рабочих дней в месяце и 10% зарплаты – это минимальный порог потери прибыли. На деле он может оказаться больше», - прогнозирует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на майских праздниках водителям откроют закрытый участок М-4 в Ростовской области.

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