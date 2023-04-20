«Все зависит от сферы деятельности. Меньше всего потеряют госслужащие, а больше – те, кто работает на производствах, в сфере купли-продажи и сам на себя. Уйдет почти треть рабочих дней в месяце и 10% зарплаты – это минимальный порог потери прибыли. На деле он может оказаться больше», - прогнозирует эксперт.