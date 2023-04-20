Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
«Согласно законопроекту, майские будут продлевать за счет новогодних выходных. Но пик совершения коммерческих сделок и объемы продаж вырастают как раз весной и осенью», - рассказывает Анастасия.
По ее мнению, появление почти 10 нерабочих дней в мае способно сильно ударить по прибыли ростовских компаний и индивидуальных предпринимателей.
«Все зависит от сферы деятельности. Меньше всего потеряют госслужащие, а больше – те, кто работает на производствах, в сфере купли-продажи и сам на себя. Уйдет почти треть рабочих дней в месяце и 10% зарплаты – это минимальный порог потери прибыли. На деле он может оказаться больше», - прогнозирует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на майских праздниках водителям откроют закрытый участок М-4 в Ростовской области.